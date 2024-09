Agli arresti domiciliari è finito un cremonese, incensurato, senza lavoro. Ai carabinieri che gli hanno perquisito l’abitazione ha detto che la marijuana gli serviva per curare gli attacchi di ansia e di panico di cui soffre.

In casa, però, gli sono anche stati trovati cocaina, hashish, pasticche di ecstasy, bevande e polveri derivanti dalla coltivazione delle foglie di canapa, oltre al classico kit per il confezionamento della droga.

Oggi il giudice ha convalidato l’arresto, riservandosi di decidere se mantenere o meno la misura dei domiciliari. L’uomo è assistito dall’avvocato Vito Alberto Spampinato. Al giudice, ha detto che lo stupefacente era per uso personale. I fatti risalgono a sabato scorso quando, durante un servizio di controllo, i carabinieri avevano notato delle piantine sospette tra la siepe nel retro dell’abitazione, dove tra l’altro era già stato segnalato uno strano via vai di persone.

L’uomo ha spiegato che la marijuana gli serviva per curare attacchi di ansia, che ha avuto anche davanti agli stessi militari quando sono entrati in casa per effettuare la perquisizione. Il cremonese ha collaborato, consegnando spontaneamente tutto ciò che aveva in casa.

Poco prima delle 11.00 di sabato scorso, 7 settembre, i militari della Radiomobile passando nei pressi di un’abitazione alla periferia di Cremona, in un giardino hanno notato la presenza di alcune piante di marijuana. Pertanto hanno deciso di effettuare un controllo nell’abitazione e hanno suonato, ricevendo risposta dal 26enne residente in quella casa. Spiegato il motivo della loro presenza, l’uomo ha iniziato ad agitarsi ed innervosirsi.

Poi ha consegnato dell’hashish di cui aveva la disponibilità immediata. I militari hanno avviato la perquisizione dell’abitazione e di alcuni locali di pertinenza, trovando, nelle varie stanze, alcune pastiglie di ecstasy, varie dosi già confezionate e un sacchetto contenente 95 grammi complessivi di cocaina, un altro con 45 grammi di marijuana e un terzo con semi di canapa indiana. Inoltre: 330 grammi di hashish in più panetti e pezzi, tre bilancini elettronici di precisione e diversi coltelli sporchi di stupefacente.

In giardino sono state trovate sei piante di canapa indiana alte oltre un metro che erano coltivate dal 26enne.

