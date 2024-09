Due notti di emozioni e musica affidate alle prestigiose mani di due artisti di fama internazionale come il violinista Roby Lakatos e il pianista e compositore Marc-André Hamelin. I due saranno ospiti del Cremona Musica International Exhibitions and Festival, la più prestigiosa fiera al mondo dedicata agli strumenti musicali, in essere da venerdì 27 a domenica 29 settembre. Entrambi i concerti si terranno al Teatro Ponchielli.

Il primo a esibirsi sarà il visionario violinista Roby Lakatos. Salirà sul palco venerdì 27 alle ore 21 insieme a un ospite d’onore: l’artista Michael Guttman. I due si esibiranno in un programma “insolito eppure coerente, grazie al carisma e all’intensità tipiche di Lakatos”.

Il leggendario pianista Marc-André Hamelin terrà invece un recital pianistico domenica 29 settembre alle ore 18. Sarà la prima volta che si esibirà nella città di Cremona. L’evento è organizzato in collaborazione con Fazioli Pianoforti. I biglietti saranno in vendita a partire da lunedì 9 settembre sia al botteghino del teatro che online sul circuito vivaticket oppure sul sito di Cremona Musica (www.cremonamusica.com). Ma non solo concerti ed eventi dal vivo.

A Cremona in questi giorni sarà possibile trovare oltre 400 espositori da 35 Paesi, tra cui Europa, Usa, Canada, Asia e Australia. Compreso un ricco palinsesto di eventi, premiazioni, incontri culturali e presentazioni di importanti novità in ambito musicale.

