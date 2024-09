“La mala gestione da parte della amministrazione comunale del tema Palaradi denota che la giunta e la cittadinanza si trovano su mondi completamente diversi”, afferma il consigliere di Forza Italia Saverio Simi a proposito di un tema che sta agitando politica e società sportive.

“La sostanziale assenza di dialogo su questa vicenda specifica mostra come la presunta apertura al confronto, tanto sbandierata in queste prime settimane di amministrazione, sia predicata purché non richieda impegni precisi per la giunta comunale, che sembra vivere su un altro pianeta.

Non sono solo le società sportive a riscontrare questo atteggiamento, ma anche i consiglieri comunali. Come Capogruppo di Forza Italia il 27/08/2024 ho chiesto al Presidente del Consiglio la convocazione dell’ufficio di presidenza allo scopo di incontrare, insieme ai capigruppo di maggioranza e di minoranza, le realtà del settore sportive che utilizzano il Palaradi per le loro attività. Ad oggi non sono state neppure istituite le commissioni consigliari, indispensabili per la corretta attività del consiglio comunale.

Inutile dire che a distanza di 15 giorni non ho ricevuto nessun riscontro formale o informale da parte della amministrazione comunale, che al contrario, ha continuato a gestire la cosa pubblica con i vecchi metodi.

Se la cura della manutenzione e del patrimonio dovevano essere la cifra della nuova amministrazione i fatti dicono che prevalgono le parole e le passerelle mentre lo stato di decadenza del Palaradi e della Palestra Spettacolo rimangono invariati”.

