Venti prime iniziano l’anno scolastico un giorno prima al Torriani: “perché diamo particolare attenzione all’accoglienza -spiega la ds Simona Piperno ai genitori dei primini riuniti in aula magna – in una scuola dove tanti studenti arrivano da realtà piccole dei paesi della provincia, l’impatto con una scuola di poco meno di duemila studenti potrebbe essere molto duro. ù

Dunque accogliamo i nuovi studenti e i loro genitori un giorno prima per iniziare quel percorso di relazione che ci caratterizza”.

La referente dell’accoglienza e dell’orientamento prof.ssa Luisa Trimarchi ha sottolineato proprio l’importanza del patto di fiducia tra famiglie e docenti.

Confermate le tre settimane di accoglienza che prevedono varie attività di socializzazione, come la mattina in Bissolati organizzata dai docenti di scienze motorie, ma soprattutto “quest’anno daremo particolare attenzione ai percorsi di riallineamento – continua la ds Simona Piperno – perché partire da apprendimenti e prerequisiti allineati consente di approcciare l’anno scolastico in modo più sereno e proficuo”.

