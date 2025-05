Padania Acque ha riattivato il servizio di assistenza ai cittadini e agli utenti del Servizio Idrico Integrato presso i comuni di Castelleone, Soncino e Soresina.

Il servizio è a disposizione nei seguenti orari: a Castelleone, in Piazza del Comune n. 3, nei giorni di martedì e giovedì dalle ore 9:30 alle 12:15 e mercoledì dalle ore 09.00 alle 12.15; a Soresina, in Via Guglielmo Marconi n. 7, il lunedì dalle ore 09.00 alle 12.00 e il venerdì dalle ore 09.30 alle 11.30; a Soncino, in Piazza Garibaldi n. 1, il martedì e il venerdì dalle ore 09:30 alle 11:30.

“Padania Acque, in qualità di società pubblica partecipata dai comuni della provincia di Cremona, lavora per garantire un servizio efficiente e di qualità. La scelta di riattivare il servizio dimostra l’impegno a rispondere alle esigenze del territorio e delle comunità”, afferma il Presidente Cristian Chizzoli.

“Padania Acque, in accordo con i sindaci, ha ripreso l’attività nei comuni confermando sia il radicamento territoriale della Società che l’attenzione e la prossimità ai cittadini e agli utenti”, spiega l’Amministratore Delegato Alessandro Lanfranchi.

“Sono molto soddisfatto perché le istanze dei comuni sono state accolte, anche grazie all’ente Provincia”, commenta il Presidente Roberto Mariani. “Ringrazio Padania Acque per l’attenzione e la collaborazione che dimostra, ancora una volta, l’efficace lavoro sinergico delle istituzioni, degli enti locali e delle aziende, nell’interesse del territorio”.

“Come amministrazione comunale, insieme a tutte le forze politiche di Castelleone rappresentate dai Capigruppo Pietro Fiori, Vincenzo Milanesi e Fiorenzo Albertini, accogliamo favorevolmente la decisione assunta, che va nella direzione auspicata. Ringraziamo il Presidente della Provincia e il Consiglio Provinciale, il Consiglio di amministrazione e il Comitato Consultivo di Padania Acque, i sindaci del cremasco e dell’Area Omogena” commenta il sindaco di Castelleone, Federico Marchesi. “Un ringraziamento particolare per il sostegno va a tutti i cittadini castelleonesi e non solo, ai quali va riconosciuto il grande merito per la numerosa partecipazione popolare culminata con la raccolta di oltre milletrecento firme in pochi giorni”.

Il sindaco di Soncino, Gabriele Gallina, esprime soddisfazione: “mantenere aperto il punto di informazione significa offrire ai cittadini un servizio importante. Una decisione condivisa per la quale desidero ringraziare il Comitato Consultivo e il Consiglio di amministrazione di Padania Acque”.

“Sono contento che si sia giunti a una soluzione rispettosa delle esigenze dei cittadini e dell’azienda”, dichiara Alessandro Tirloni, primo cittadino di Soresina. “Ringrazio Padania Acque e i colleghi sindaci per la fattiva collaborazione che ha portato a questo ottimo risultato per il territorio”.

