Giovedì 15 maggio 2025, a partire dalle ore 10.00, la sede di CNA Cremona (via Lucchini, 105) ospiterà l’Assemblea Elettiva di CNA Pensionati, un momento fondamentale di partecipazione e democrazia interna. L’assemblea prevede l’elezione del nuovo Presidente e della Presidenza del raggruppamento.

A seguire, alle ore 10.30, l’incontro sarà aperto al pubblico con l’intervento del professor Andrea Mattioli, docente dell’Università Cattolica di Cremona ed esperto di nuove tecnologie, che affronterà il tema attualissimo dell’Intelligenza Artificiale. Un’occasione per riflettere sull’impatto del digitale nella vita quotidiana, nei servizi sanitari, nel rapporto con le istituzioni e nell’accesso a beni e opportunità, anche per la popolazione anziana.

Per favorire la partecipazione, sarà predisposto un collegamento in videoconferenza presso la sede CNA di Crema, così da consentire anche a chi non può recarsi a Cremona di seguire l’assemblea a distanza.

Programma Assemblea CNA Pensionati

Ore 10.00: assemblea elettiva – presentazione candidature ed elezioni Presidente e Presidenza.

Ore 10.30: incontro con Professor Mattioli a tema Intelligenza Artificiale.

A seguire, aperitivo conviviale.

Per informazioni: 0372 442235 – cnapensionati@cnacremona.i

