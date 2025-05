“Bene l’approvazione dell’ordine del giorno sull’operazione Strade Sicure presso le stazioni di pullman e treni: un atto di responsabilità verso i cittadini che ci assumiamo tutti insieme”: così il senatore Renato Ancorotti (FdI) ha commentato la decisione del consiglio comunale di Cremona.

“Accolgo con favore il fatto che questo impegno sia stato condiviso a larga maggioranza, grazie anche alla positiva mediazione del consigliere Luciano Pizzetti” ha sottolineato Ancorotti che venerdì scorso aveva avuto un incontro con il sindaco Virgilio, l’assessore alla sicurezza Canale e il presidente del Consiglio Pizzetti. “L’emendamento presentato dalla lista “Cremona sei tu” ha infatti circoscritto in modo mirato l’ambito dell’intervento alla sola zona della stazione pullman e treni, proprio come valutato e condiviso durante l’incontro che ho avuto nei giorni scorsi in Comune con lo stesso Pizzetti, con il sindaco Andrea Virgilio e con l’assessore alla sicurezza Santo Canale”.

L’eventuale presenza delle Forze Armate in aree sensibili come la stazione garantirebbe, secondo il senatore, “non solo un presidio costante a tutela dei cremonesi residenti in quella zona e dei pendolari – soprattutto nelle fasce orarie più critiche – ma rappresenterebbe anche un importante deterrente contro fenomeni di microcriminalità.

La scelta di concentrare l’attenzione su questi snodi strategici risponde a un’analisi puntuale delle richieste di intervento, che evidenziano come le principali criticità si registrino proprio nei pressi della stazione ferroviaria e di quella degli autobus.

La sicurezza urbana deve diventare terreno di incontro tra le forze politiche. È compito delle istituzioni collaborare con spirito costruttivo per individuare soluzioni efficaci. Per questo auspico che, alla luce di questa presa di posizione ampia e condivisa, il Ministero competente possa valutare positivamente la richiesta e attivare quanto prima il presidio, a beneficio dell’intera comunità cremonese.

In collaborazione con la Prefettura, le istituzioni interessate e con gli altri colleghi parlamentari – tra cui l’Onorevole Silvana Comaroli – faremo in modo di dare forza anche agli altri contenuti dell’ordine del giorno al fine di ottenere un risultato concreto per il nostro territorio”.

