Dodici studenti da tutta Italia partecipano in questi giorni alla Summer School promossa dal Dipartimento di Musicologia e Beni Culturali dell’Università di Pavia sede di Cremona, dedicata alla scoperta dei Corsi di Laurea triennale e magistrale in Musicologia e al Corso a ciclo unico in Conservazione e Restauro dei Beni Culturali.

L’iniziativa si rivolge ai giovani diplomati che hanno conseguito la maturità durante l’estate e ora stanno decidendo dove proseguire gli studi accademici: possono trascorrere una settimana in Ateneo fra lezioni e laboratori, incontrando gli insegnanti e saggiando le prospettive culturali della città del Torrazzo. È un’opportunità preziosa, soprattutto per chi vive lontano.

Lo scorso anno tutti gli studenti partecipanti alla Summer School avevano poi deciso di iscriversi, dato incoraggiante se si considera che per la terza edizione il numero di adesioni è rimasto elevato. La prossima settimana sarà il turno della Summer School dedicata all’offerta formativa di Beni Culturali.

Il servizio di Federica Priori

