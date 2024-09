Gravissimo incidente stradale in A21 poco dopo le 22,30 di ieri tra Cremona e Pontevico, in direzione Brescia. Il bilancio è pesantissimo: sei le persone coinvolte, tra cui due deceduti. Si tratta di due ragazzi di 20 e 29 anni. Sul posto sono accorsi i mezzi del 118, tra cui ambulanze, auto medica e i vigili del fuoco. Da subito il quadro dei feriti è risultato drammatico, tanto che è stato necessario richiedere l’intervento dell’elisoccorso partito da Brescia e atterrato agli ‘Spedali Civili. Tra i coinvolti, un ventenne, un uomo di 57 anni e due donne di 56 e 86 anni. Purtroppo per due giovani vite non c’è stato nulla da fare. I feriti sono stati trasportati agli ospedali di Brescia e Cremona in condizioni serie. Uno, il più grave, è in codice rosso. La dinamica di quanto accaduto è al vaglio delle forze dell’ordine. Ieri sera, per permettere i rilievi e rimuovere i mezzi coinvolti, è stato chiuso il tratto di autostrada interessato dall’incidente.

