Venerdì 13 settembre avrà luogo la prima delle aperture straordinarie che la Biblioteca Statale di Cremona effettuerà in questo ultimo quadrimestre , in particolare quella di venerdì sarà in assoluto la prima apertura serale dalle 18 alle 22.

Sarà possibile usufruire della sala studio fino alle 20,30.

Alle ore 20,30, sarà offerto alla città, in occasione e a chiusura delle celebrazioni del centenario pucciniano, un concerto del coro “Ponchielli-Vertova”, diretto da Patrizia Bernelich, che eseguirà la “Messa di Gloria” di Giacomo Puccini, con accompagnamento di orchestra da camera.

Il concerto si svolgerà nel portico di ingresso e sullo scalone di palazzo Affaitati, un’occasione, questa, per valorizzare questo splendido edificio che rappresenta una vera cittadella della cultura.

Gli altri appuntamenti della Biblioteca

Venerdì 20 settembre, ore 16.30 in Sala Conferenze Virginia Carini Dainotti

Ricordo di Rita Barbisotti

Convegno in ricordo di Rita Barbisotti, già direttrice della Biblioteca Statale di Cremona

Nel corso dell’incontro interverranno:

Raffaella Barbierato, Direttrice della Biblioteca Statale di Cremona

Francesco Cignoni, Biblioteca Statale di Cremona

Angela Bellardi, Gianluigi Bresciani, Società Storica Cremonese

Marida Brignani, Presidente del Soroptimist Club di Cremona

Fulvio Stumpo, Alberto Bernini, ADAFA Cremona

Fabio Adamini, Assessore alla Cultura del Comune di Castelverde

Venerdì 27 settembre, ore 16.30 in Sala Conferenze Virginia Carini Dainotti

Presentazione del libro “La fede e l’aratro. Storia e storie delle chiese dimenticate nella campagna cremonese” di Michela Garatti

Questo libro è un viaggio alla scoperta di luoghi spesso dimenticati, quasi sempre cadenti o persino già spariti e di cui resta solo una foto in bianco e nero. Un viaggio in cui le chiese, le pievi, gli oratori sono i protagonisti silenziosi, i custodi solenni che per secoli hanno vegliato le campagne e le cascine, sopravvivendo a guerre, carestie, gelidi inverni e torride estati, sempre scanditi dal lavoro stancante degli uomini e delle donne che, nel settimo giorno, posavano l’aratro per entrare in chiesa e pregare il loro Dio.

Interverranno:

Michela Garatti, autrice del libro

Claudio Rasoli, autore della presentazione del libro

Michele De Crecchio, architetto e autore della presentazione del libro

Mario Silla, giornalista e direttore di CremonaSera.

Sabato 28 settembre, ore 10.30

In occasione delle Giornate Europee del Patrimonio

Quando l’antico diventa una new entry

Come ogni anno, la Biblioteca Statale di Cremona aderisce alle “Giornate Europee del Patrimonio”. Campagna organizzata dal Ministero della Cultura per far conoscere e promuovere il patrimonio culturale italiano.

Nella prima delle due giornate di apertura straordinaria, verrà proposto un percorso alla scoperta delle nuove acquisizioni. Da Montesqueieu a Ponchielli.

Visite guidate nelle sale storiche della Biblioteca e presentazione di manoscritti e testi antichi, prezioso patrimonio della Biblioteca Statale di Cremona.

Domenica 29 settembre, ore 10

In occasione delle Giornate Europee del Patrimonio

Inaugurazione della mostra “Leggeri sono i fiori” di Ettore Goffi

La seconda delle “Giornate Europee del Patrimonio” avrà come protagonista l’allestimento di Ettore Goffi. Un’esposizione rappresentativa della creatività espressiva dell’autore mediata da una selezione accurata, operata in modo rigoroso sulla qualità dell’opera e sul suo significato. Indipendentemente dal fatto che si tratti di dipinti, disegni o acquerelli, lastre incise o pitto-scultura, ognuno dei lavori presenti in mostra, è rappresentativo delle molte fasi di un’attività trentennale, che ora si ‘espone’ in questo luogo, rappresentativo e significativo della cultura e dell’uomo.

© Riproduzione riservata