Ballando con le stelle, Sonia Bruganelli incontra il suo maestro e scoppia la polemica – Video

(Adnkronos) –

Sonia Bruganelli ha incontrato il suo maestro di danza, con cui farà coppia a ‘Ballando con le stelle 2024’, Carlo Aloia. La scena è stata condivisa dagli account social del programma Rai e ha generato subito molte polemiche.

Aloia entra nella stanza dove Bruganelli sta aspettando, seduta su una sedia. Lui la saluta con entusiasmo, poi si avvicina e le stringe la mano prima di sedersi accanto a lei. “Se sei pronto tu sono pronta anche io. Sono carica, l’importante è che mi fai mantenere questo sorriso”, dice Bruganelli. Tantissimi utenti sui social hanno notato che l’imprenditrice non si è alzata per andare incontro al ballerino e salutarlo, limitandosi a restare seduta e allungare la mano. “Che maleducata”, “Mancanza di educazione”, “L’unica che non si è alzata… veramente poco accogliente”: sono alcuni dei messaggi che si leggono sul profilo della concorrente e del programma, che partirà sabato 28 settembre.

In ogni caso tra i due, entrambi romani, il ghiaccio sembra essere già rotto. Poco dopo il loro primo incontro, Sonia Bruganelli ha pubblicato un video in cui lamenta le vesciche ai piedi, causate dai primi allenamenti. Scherzando, incolpa proprio Carlo Aloia, che risponde divertito: “Si vede che hai lavorato”.