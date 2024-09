Prima riunione con presidenti e vicepresidenti dei quartieri, ieri l’altro in Sala della Consulta in Comune, organizzata “per conoscerci – ha sottolineato Francesca Romagnoli, vicesindaco con delega ai rapporti con i quartieri. L’incontro va in prosecuzione con il giro non ancora concluso che ho organizzato. L’obiettivo è quello di confrontarci sulle criticità e positività”.

In tutto i quartieri sono 16, attivi 13, “necessaria – ha spiegato l’assessore – una rimodulazione con un allargamento coinvolgendo le reti associative nei vari quartieri e in città . La configurazione va ripensata in base alla struttura geografica poiché ci sono quartieri sottodimensionati e altri sovradimensionati” ha detto Romagnoli.

L’ipotesi sarebbe quella di dimezzarne il numero e di renderli più omogenei, sempre confrontandosi con i presidenti. Il quartiere Centro, ad esempio – dove proprio nei giorni scorsi al presidente dimissonario Paolo Marcenaro è subentrato il vice Francesco Puerari – è molto ampio e manca di un vero e proprio punto di aggregazione per i residenti, oltre a coinvolgere aree della città molto diverse tra loro. Proprio il quartiere Centro è uno di quelli il cui direttivo è prossimo alla scadenza: per questi si prospetta una proroga in vista della futura riorganizzazione.

Altro cambamento che l’amministrazione intende portare avanti è promuovere una maggiore interazione dei Comitati con la rete di associazioni di volontariato che operano nei diversi contesti.

