“Le recenti dimissioni di Paolo Marcenaro, presidente del Quartiere Centro, sono l’esatta cartina di tornasole di quanto la lista civica ‘Novità a Cremona’ afferma da mesi. Da una parte: la palese l’inadeguatezza delle Giunte Galimberti e Virgilio in materia di sicurezza e di decoro urbano. Dall’altra: la visione politica miope di chi ha pensato che boicottare un nuovo progetto di città, potesse essere positivo per Cremona”, lo dice oggi Alessandro Portesani: capogruppo della lista civica ‘Novità a Cremona’ e già candidato sindaco per il centro destra.

“Il duro je accuse di Marcenaro contro il vecchio immobilismo delle Giunte Galimberti e il neo immobilismo dell’esecutivo di Virgilio ci trova perfettamente d’accordo. Abbiamo sottolineato le persistenti criticità in tutto il centro storico. Quello che accade, oramai quotidianamente, in piazza Roma è sotto gli occhi di tutti: inutile ripetere”, spiega Portesani. “Purtroppo, ancora una volta, dobbiamo assistere a un’operazione di mero maquillage politico, come il tour del vicesindaco Francesca Romagnoli nei quartieri. Tante parole. Risultati su sicurezza e su decoro: zero; se non un desiderio di cancellare alcuni comitati perché considerati in un numero esagerato. Male. Molto male: quando si vuole cancellare organi di partecipazione democratica dal basso”.

“Ma c’è un tema altrettanto importante ed è quello – incalza Portesani -, che dovrebbe portare a una visione unitaria di tutte quelle forze che hanno una visione completamente diversa rispetto a queste Giunte proprio su temi importanti come quelli della sicurezza e del decoro urbano. E questa riflessione la vogliamo inviare proprio a Marcenaro perché da oggi, con le mani libere, possa collaborare con chi questa situazione di degrado la può contrastare con forza, soprattutto all’interno delle istituzioni comunali”.

“ E’ finito – conclude il capogruppo di ‘Novità a Cremona’ -, il tempo di dare ascolto a sirene che, come nel caso di Ulisse, portano solo alla ‘disfatta’ come riconosciuto dall’ormai ex presidente. Ne va del futuro della nostra città”.

