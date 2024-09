“Spiace assistere alle strumentalizzazioni sul tema dei comitati di quartiere. La vicenda della dimissione di un Presidente del Comitato a soli due mesi dalla scadenza naturale del mandato di per sé non è una grande notizia. Oltretutto pare centrata più su dinamiche interne al comitato che esterne, anche se è naturalmente più comodo attaccare l’Amministrazione, peraltro in carica da 2 mesi”. Il capogruppo del Pd in consiglio comunale, Roberto Poli, replica alle critiche arrivate dalla minoranza dopo la notizia delle dimissioni del presidente del quartiere Centro.

“Spiace – aggiunge Poli – che l’episodio sia poi cavalcato da qualche esponente della minoranza, ma non tanto per il teatrino scontato e ripetitivo e l’aprioristica accusa a chi amministra la città, ma perché inserisce pesantemente elementi di politicizzazione in organismi di partecipazione alla vita della città che dovrebbero essere al riparo delle polemiche di parte.

Ancora di più in questo periodo storico considerato che la partecipazione attiva alla vita politica è ai minimi storici, come testimoniato anche dalla bassa affluenza al voto nelle recenti elezioni comunali.

L’obiettivo dell’amministrazione è rilanciare e favorire la partecipazione e il confronto nei quartieri. Ora è infatti iniziato un percorso di ascolto di tutti i comitati da parte della vicesindaco con delega ai Quartieri, con l’intento di accogliere proposte anche in relazione a una rinnovata modalità di funzionamento e di interazione con il territorio. Affinchè i quartieri possano riconquistare un ruolo, come in parte già avviene per alcuni, di soggetti attivi e propositivi insieme ad altri attori presenti nei quartieri stessi, e non solo di pur legittimi e utili segnalatori di criticità. Per passare insomma dalla protesta alla proposta. Passaggio che sarebbe utile anche da parte dell’opposizione”.

© Riproduzione riservata