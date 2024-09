Svelate le medaglie della Mezza Maratona di Cremona 2024. Due le versioni, per la classica 21, per tutti i runners che taglieranno il traguardo in piazza del Comune e per la CR10, la 10km competitiva che si conclude in piazza Roma accanto ai giardini pubblici.

La medaglia di quest’anno rappresenta l’attuale rosone della Cattedrale di Cremona, ampliamento di una precedente apertura, conta 26 colonnette che nascono da una corona centrale, unite da archetti che si intersecano e presenta un ampio strombo decorato con alternanza di torciglioni e tralci vegetali stilizzati, il più esterno popolato anche da piccoli animali.

L’idea grafica è come sempre firmata da Mario Pedroni che ha pensato anche le maglie ufficiali della Mezza Maratona che saranno presentate nelle prossime ore in occasione dello shooting fotografico in piazza del Comune.

