Settembre mese di ripartenza per l’economia. Gli indicatori statistici disponibili a fine estate delineano una ripresa del commercio internazionale più lenta del previsto e un clima di incertezza che sta frenando l’attività e gli investimenti delle imprese.

“Le previsioni non sono ottimistiche perché c’è un calo di export in vari settori – spiega il Presidente di Confartigianato Cremona, Stefano Tabucchi –, soprattutto nel settore della metalmeccanica e della moda a livello nazionale, collegato al problema dell’automotive tedesco che è drammaticamente diminuito. Noi speriamo, e ne abbiamo appena parlato in una convention di Confartigianato Roma per due giorni, che ci sia una revisione del green deal perché attuato come è stato pensato porterà a grandi disastri a livello industriale”.

A livello locale uno dei problemi è sempre il reperimento di nuove risorse: “Bene il turismo e i servizi, che tengono – prosegue Tabucchi, la liuteria tiene e sarà protagonista a Mondo Musica fra pochi giorni. Ma c’è sempre il problema di trovare nuovi artigiani. Noi come associazione stiamo facendo dei passi attraverso le relazioni con gli ITS sul territorio, ma anche lavorando come Confartigianato con le scuole, per far conoscere il lavoro artigiano, sperando che qualcuno intraprenda questa strada”.

