Aumentano gli stanziamenti previsti per il 2025 sul capitolo delle riqualificazioni urbanistice nell’ambito del progetto Guovani in Centro che prevede tra l’altro un nuovo assetto per Piazza Lodi e piazza Giovanni 23°. Nelle ultime variazioni del Piano delle Opere Pubbliche varate dalla Giunta Virgilio, si passa da 81.921 a 300.559 euro nel primo caso e da 43.258 a 180.106 nel secondo, a seguito di riaccertamento dei residui. Aumentano anche gli impegni di spesa per i due interventi di maggiore impatto economico, la riqualificazione dell’ex ospedale di san Francesco e del comparto di via Radaelli. Quest’ultimo passa dai 4.5 milioni di euro previsti per quest’anno a quasi il doppio, 8,5 e l’ex chiesa da 3 milioni a 5,6. Si stratta di spostamento di capitoli di spesa connessi ai finanziamenti del Pnrr che hanno un complicato sistema di rendicontazione.

Ma nello stesso programma di intervento sono stati inseriti anche la riqualificazione con miglioramento energetico della scuola media Campi e del polo dell’infanzia asilo Marini – nido S.Francesco, adiacenti proprio alla ex chiesa per cui raddoppia la spesa prevista quest’anno da 550mila euro a 1 milione e 200mila. E per la palazzina Sozzi, l’ex museo di storia naturale che da tempo ospita le attività dell’associazionismo sociale l’importo sul 2025 sale da 181mila euro a 433mila.

Infine, sempre nelle ultime variazioni del programma delle opere pubbliche, figurano il già citato ponte sul Morbasco per il quale sono stati stanziati i primi 25mila euro e il ripristino della copertura della cascina Cascinetto con 80mila euro derivanti da oneri e alienazioni. Nuovo intervento inizalmente non previsto il potenziamento della videosorveglianza, grazie a contributi statali, e fondo unico di garanzia per un totale di 326mila euro.

