Il Centro Arte Perini ospita, fino al 7 maggio, la personale di Alberto Zappa dal titolo “Tra immaginario e reale. Atto secondo”. Nelle sale di Località Ponte 7, appena dopo il ponte che congiunge la riva cremonese del Po a quella piacentina, vengono esposti una trentina di lavori del noto artista bresciano.

“In mostra – spiega il curatore, Simone Fappanni – si possono ammirare una serie composizioni astratte e lavori dedicati all’universo femminile declinati secondo il particolare stile di Zappa che si avvale di un segno preciso e lineare e di sfondi contraddistinti da elementi geometrizzanti che vanni ad incastonarsi l’uno nell’altro creando un perfetto caleidoscopio visuale. Morbide e sensuali, le figure del pittore bresciano si fermano a lungo nella memoria, andando ben oltre la mera ritrattistica, caricandosi di un simbolismo profondo e accattivante in cui perdersi ad libitum. Da notare sono anche le mescole pigmentali, dense e pastose, che connotano le opere di Zappa per una matericità avvolgente, capace di intrigare immediatamente. Avvolte in un silenzio talvolta quasi metafisico, le modelle di Zappa invitano pertanto a una pacata riflessione sull’esistenza. L’artista, oltre che dedicarsi alle figure, esegue, con altrettanta originalità e partecipazione, paesaggi e nature morte, a conferma del suo interesse per il reale, osservato secondo una profonda ottica contemplativa. Ne derivano scenari ammantati da un raffinato lirismo che toccano l’osservatore nel profondo”.

“L’esperienza pittorica – aggiunge Zappa – inizia nel 1964, dopo che mio padre Dino, vedendo capacità nel disegno e creatività, mi regala la prima scatola di colori ad olio. Da allora proseguo tra curiosità e voglia di apprendere tra ricerca del colore e materiali. Nel 1990 costituisco il “Gruppo artistico S. Bartolomeo”, in seno al quale, in qualità di presidente e assieme ai componenti del sodalizio ho organizzato in dieci anni altrettanti concorsi nazionali di pittura e scultura e una decina di esposizioni collettive nelle sale espositive nel quartiere S. Bartolomeo, rione di Brescia». L’esposizione, accompagnata da un elegante catalogo, è visitabile gratuitamente da lunedì a sabato dalle 9.00 alle 12.00 e dalle 15.30 alle 19.30, giovedì solo al mattino, domenica, festivi e prefestivi chiuso.

© Riproduzione riservata