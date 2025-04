Soroptimist Club Cremona propone un incontro di approfondimento sul tema dell’osteoporosi per conoscere e prevenire i rischi di questa malattia silenziosa che colpisce donne e uomini.

L’appuntamento è fissato per mercoledì 16 aprile alle ore 17.30 presso Sala Mercanti in via Baldesio, 10 a Cremona.

In Italia, secondo l’Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS), dopo i 50 anni 1 donna su 3 ed un uomo su 5 subiscono una frattura da fragilità. L’OMS stima che in Italia 5 milioni di persone, di cui l’80% donne, siano a rischio “frattura” per l’osteoporosi.

L’osteoporosi costituisce il fattore di rischio per eccellenza delle fratture da fragilità. Una malattia che continua ad essere quasi sconosciuta e sotto-diagnosticata con tutto il carico di sofferenza e costi sociali che comporta.

L’incontro si inserisce nell’ambito del progetto nazionale del Soroptimist International d’Italia “CurarSI: medicina di genere”, che mira a promuovere campagne di informazione e sensibilizzazione sul benessere, la salute e l’importanza della prevenzione e di uno stile di vita sano.

