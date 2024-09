Due giorni davvero imperdibili per scoprire importanti monumenti tra il territorio cremonese e quello casalasco. Sabato 14 e domenica 15 settembre aprono straordinariamente le porte due dimore storiche ricche

di storia e di fascino:

Sabato 14, novità di Dimore Storiche Cremonesi 2024, protagonista sarà Villa Fadigati La Bastia a Martignana di Po, dimora affacciata sulla strada che conduce a Casalmaggiore caratterizzata dai sontuosi ambienti interni riccamente decorati ed arredati, tramandati dalla fine del ‘700 ad oggi dalla nobile famiglia Fadigati, casata casalasca dalla lunga storia intrecciata con quella del territorio e del risorgimento italiano. La villa e i suoi ambienti spaziano e si collegano idealmente col territorio circostante offrendo scorci e particolari davvero unici.

Attraverso le visite guidata, in partenza alle 15,00 e 16,30 sarà possibile accedere agli ambienti interni della Villa, ai saloni, il piano nobile privato e la cappella, splendidamente conservati per una occasione davvero ghiotta per appassionati e non di ville storiche da non lasciarsi scappare.

Domenica 15 settembre un pomeriggio tutto dedicato a bambini e famiglie a Villa Manna Roncadelli Vaghi di Grumone di Corte de’ Frati, residenza estiva cinquecentesca immersa nel verde della campagna del fiume Oglio, con un variegato programma di attività: alle ore 15.00 il magico racconto di Al Ud sulla nascita del violino interpretato dall’attore Pini Carenzi accompagnato dalle note del violoncello del maestro FaustoSolci nella suggestiva ambientazione del parco.

A seguire una entusiasmante descrizione sulla costruzione dei violini cremonesi a cura del maestro liutaio Philippe Devanneaux. L’iniziativa è realizzata in collaborazione con PerformArt. Per finire tutti bambini verranno coinvolti in un’attività creativa con la costruzione di un violino in cartoncino. Per i genitori sarà possibile visitare la villa e il parco secolare. A disposizione servizio bar per la merenda nel parco.

Gli appuntamenti rientrano nella rassegna “Giardini, Parchi e Cortili delle Dimore Storiche Cremonesi” nuovissima iniziativa realizzata grazie al contributo di Regione Lombardia nell’ambito del bando “Ogni giorno in Lombardia”.

