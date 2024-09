I Carabinieri di Cremona hanno denunciato per lesioni personali aggravate un uomo di 21 anni, con precedenti di polizia a carico, ritenuto responsabile dell’aggressione e del ferimento di un 25enne, fatto avvenuto la sera del 5 settembre scorso in piazza Roma.

Nella denuncia, la vittima ha riferito che quella sera, verso le 21.30, si trovava in piazza Roma quando è stato avvicinato da un giovane, di cui conosceva solamente il nome, che aveva iniziato ad offenderlo senza motivo, forse perché ubriaco. Poi quel giovane lo avrebbe colpito con pugni e calci e, infine, avrebbe estratto dalla tasca un taglierino e lo avrebbe colpito al viso, provocandogli un taglio a uno zigomo.

Il ferito aveva chiamato i Carabinieri che erano intervenuti immediatamente con una pattuglia della Radiomobile ed era stato accompagnato al pronto soccorso di Cremona dove gli era stata diagnosticata una ferita lacero contusa, con diversi giorni di prognosi.

La vittima aveva presentato la denuncia, fornendo anche una precisa descrizione dell’aggressore, ed erano state avviate le indagini. I militari della Radiomobile ricordavano bene che la vittima, alcune ore prima e in una via periferica della città, era stata controllata in compagnia di altri giovani e uno di loro corrispondeva alla descrizione fornita ed era già ben conosciuto per le sue intemperanze. I militari hanno acquisito la foto del 21enne e hanno composto un fascicolo fotografico che è stato mostrato alla vittima che ha riconosciuto proprio lui come il presunto autore del fatto. Per questo motivo, è stato denunciato all’autorità giudiziaria per lesioni personali aggravate.

