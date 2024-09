Come ogni autunno, riprendono i corsi di fumetto (e non solo) rivolti a persone di tutte le età: bambini, ragazzi, adulti. L’offerta è ampia e prevede corsi in presenza presso la sede del Centro Fumetto “Andrea Pazienza” e online in diretta streaming, pomeridiani e serali, a moduli brevi e annuali.

La presentazione dei programmi a cura dei docenti è prevista sabato 14 settembre alle ore 16:30, presso la sede in via Palestro 17, a Cremona.

L’approccio didattico complessivo è ormai ampiamente rodato. Ogni corso consiste in un percorso di conoscenza e approfondimento delle principali tecniche inerenti l’argomento trattato. Le proposte sono rivolte sia a coloro che partono da zero che a quanti sono già in possesso di conoscenze specifiche. Ogni corso vuole anche essere un momento piacevole di espressione individuale e di aggregazione tra persone che condividono lo stesso interesse. Sono previsti momenti teorici, esercitazioni pratiche e realizzazioni individuali. Per affrontare temi particolari è possibile l’intervento di esperti e professionisti del settore. La partecipazione al corso può accompagnarsi anche all’utilizzo gratuito dell’ampia biblioteca creata nel tempo dal Centro Fumetto e da Arcicomics e facente parte della Rete Bibliotecaria Bresciana e Cremonese (RBBC).

Le modalità di iscrizione e i programmi sono consultabili e scaricabili da www.cfapaz.org

