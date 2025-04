Lo studio, la protezione e le possibilità che offrono i dati per le aziende: queste le finalità con cui l’Associazione Industriali di Cremona ha organizzato un convegno, moderato dal direttore di CR1 Simone Arrighi, alla sede di Latteria Soresina dal titolo “Il valore del dato: opportunità per le PMI”. Il dato rappresenta il futuro per l’economia, un’entità da cui estrarre un valore, ma anche una base di partenza fondamentale per le intelligenze artificiali.

Pierluigi Petrali, direttore Digital Innovation Hub Lombardia: “I dati li abbiamo sempre tutti nelle nostre aziende, nelle nostre famiglie, nella nostra vita quotidiana. Al giorno d’oggi è diventato importantissimo gestire il dato esattamente come gestiamo i nostri prodotti. Questo perché da un lato diventerà il carburante che alimenterà le soluzioni future basate sull’intelligenza artificiale. In secondo luogo, rappresenta un bene intangibile, se vogliamo il bene intangibile nelle aziende, oltre a quelle che possono essere le conoscenze e i brevetti, anche i dati di fatto descrivono come un’azienda si sta comportando è un bene molto importante”.

Se da un lato il dato rappresenta una grossa opportunità, è anche un soggetto sensibile da proteggere. Fabio Sammartino, Kaspersky Italia: “Oggi gli attacchi cyber sono al centro del dibattito nazionale, in particolar modo proprio perché le industrie del manifatturiero vengono colpite maggiormente, come ci dice il Clusit da questi tipi di attacchi, c’è un impatto diretto sia sulla protezione del dato sia sulla produzione”.

Hanno partecipato all’evento la sezione meccanica e quella agroalimentare dell’associazione industriali, il tutto è inserito all’interno di un percorso creato per accompagnare, nel modo più chiaro e utile possibile, le aziende verso un futuro sostenibile.

