Dopo l’inaugurazione avvenuta lo scorso 15 marzo, la Società Filarmonica Ruggero Manna presenta al pubblico la sua prima rassegna intitolata Incontri Filarmonici.

Si tratta di un ciclo di cinque appuntamenti, alcuni dedicati interamente all’esecuzione musicale, altri invece concepiti come un dialogo tra la voce dei vari strumenti e gli interventi di illustri studiosi del settore. L’ingresso è a prenotazione obbligatoria, con tessera socio o con donazione libera di €20 per l’intero ciclo di incontri.

Il primo incontro è previsto il 23 aprile con Le Parnasse de la Viole de gambe, un programma la cui esecuzione è affidata ad un interprete d’eccezione: sarà infatti Rodney Prada ad inaugurare la rassegna che prosegue il 13 maggio con un concerto dedicato ad uno degli strumenti presenti nella sede della Società Filarmonica Ruggero Manna: il Pianoforte Bechstein del 1912 appartenuto alla pianista Marina Foà.

A far rivivere le particolarità timbriche di questo pianoforte sarà un programma dedicato a compositori russi del primo Novecento affidato a tre giovani interpreti: Achille Branca, Norina Hirschi e il Leonis Trio.

Segue, il 15 maggio, la presentazione dell’edizione italiana del libro The Art of Partimento, vincitore del premio Wallace Berry della Society for Music Theory, a cura dell’autore Giorgio Sanguinetti, docente all’università di Roma Tor Vergata.

Il 22 maggio il focus è sul mandolino: il maestro Tiziano Rizzi, liutaio e docente al Corso di Laurea in Conservazione e Restauro, parlerà e illustrerà Il mandolino tra Sette e Ottocento, da Napoli a Vienna: Miki Nishiyama darà voce agli strumenti di Rizzi con un programma con musiche di Scarlatti, Arrigoni e Bortolazzi, insieme al clavicembalo di Anja Regonelli e al fortepiano di Eleonora Carapella.

L’ultimo appuntamento è dedicato al fortepiano Dörr del 1820, presente nella sede dell’associazione, con Il Pianoforte a Vienna negli anni Venti dove sarà Massimiliano Guido, professore del Dipartimento di Musicologia di Cremona, a raccontare di questi strumenti mentre Eleonora Carapella eseguirà musiche di Beethoven e Schubert.

