Un treno con circa 200 passeggeri a bordo, il 2411 di Trenord proveniente da Domodossola, è rimasto coinvolto in un incidente contro un vagone merci venerdì mattina, a Milano.

L’incidente è avvenuto poco prima delle 6.30 in via Pallanza all’incrocio con viale Fulvio Testi, non lontano dallo scaldo FS di Greco.

Ripercussioni sul traffico ferroviario che hanno coinvolto anche le linee cremonesi.

I treni mattutini da e per Milano hanno accumulato ritardi fino a un’ora. Ferrovie dello Stato comunica che “lo svio di un treno merci di un’impresa ferroviaria esterna al Gruppo” ha causato rallentamenti nel nodo di Milano.

