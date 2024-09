Crollo dal soffitto del sottopassaggio ferroviario, gestito da Rfi, nella stazione di Castelvetro Piacentino. Un sottopassaggio che non solo permette di raggiungere i binari più lontani dalla banchina ma viene quotidianamente utilizzato per raggiungere il cimitero del paese. Il sindaco Silvia Granata ha disposto la chiusura del tratto tra il binario 2 e il binario 3. “Abbiamo chiesto intervento urgente di Rfi e aspetto di capire i tempi” ha detto il sindaco: venerdì mattina è intervenuto l’ufficio tecnico comunale per mettere in sicurezza e transennare quel tratto di sottopassaggio che versa in pessime condizioni tra intonaco marcio e degrado da vandali.

A segnalare il crollo su Facebook il gruppo di minoranza “Vivi Castelvetro”: Non è la prima volta che dal soffitto di quel sottopassaggio cadono calcinacci e stavolta si è rischiato l’incidente serio. Ci chiediamo cosa si aspetti a riqualificare seriamente quell’importante passaggio pedonale, che tra cedimenti e pessime frequentazioni fa sempre più paura ai nostri concittadini”.

