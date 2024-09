Settima sfida di pre season per la Vanoli Cremona che al PalaFarina di Viadana affrontava la Leonessa Brescia, allenata dall’ex Giuseppe Poeta.

Una partita combattuta e piacevole, con un tifo caloroso dagli spalti. Cremona ha chiuso avanti il primo quarto 20 a 18, con Paul Eboua, partito in quintetto e autore di due triple consecutive. C’è una bella energia in campo e un’atmosfera da derby che tiene alto il ritmo.

In apertura di secondo quarto, Brescia reagisce colmando subito il gap e allungando fino al +7 sul 42 a 35, trascinata da uno scatenato Burnell e dal capitano Della Valle. La Vanoli risponde, e nel finale si porta a -2 con Corey Davis a pochi istanti dalla sirena. Le squadre vanno al riposo sul 42 a 40 in favore della Germani. Per Cremona, che porta quasi tutti i suoi giocatori a referto, spiccano i 7 punti di Booth.

Al ritorno in campo dopo la pausa, i ragazzi di coach Cavina piazzano un parziale di 10 a 1 con Jones dall’arco, una schiacciata di Owens e due canestri consecutivi di Conti. Brescia accusa il colpo e fatica a contenere l’offensiva biancoblù, il divario cresce fino al +16 con cui si chiude il terzo periodo (67-51).

Segna poco Cremona nel quarto periodo, 3 punti soltanto nei primi 7′ di gioco, poi Davis manda in cielo Eboua che si esalta per +4 Vanoli. Ivanovic trova il canestro del pari sul 72-72 a poco più di un minuto dalla fine. Bilan segna i due punti del vantaggio e Cavina prova a inventarsi una giocata con meno di 2″ da giocare, Lacey rimette in gioco ed Eboua trova lo spunto vincente per il pari che porterebbe le squadre all’overtime. Ma c’è qualcosa che non va, probabilmente non è partito il cronometro e l’azione va rigiocata, questa volta però l’epilogo è diverso e la sirena sorride a Brescia. Finisce 74 a 72 per la squadra di coach Poeta.

Nonostante la sconfitta, la Vanoli ha mostrato il proprio valore, giocando una partita vera e dimostrando grande atletismo su entrambi i lati del campo. Conti è stato il miglior realizzatore con 10 punti, mentre Eboua ha dato spettacolo con 8 punti e altrettanti rimbalzi. Applausi anche per Owens e Corey Davis, autore di 7 assist.

Cristina Coppola

© Riproduzione riservata