Sono elezioni di secondo livello, votano solo sindaci e consiglieri comunali eletti, e pertanto la “campagna elettorale” è decisamente sottotono rispetto a quella delle ultime elezioni amministrative. Ma in vista del 29 settembre, quando si voterà per il rinnovo dell’ente Provincia, i candidati alla presidenza si stanno muovendo per incontrare i rispettivi elettori. Roberto Mariani, candidato del centrosinistra ha organizzato tre diversi momenti per le tre aree provinciali.

Il via il 21 settembre per il Cremasco, nella sala dei Ricevimenti del Comune di Crema, dove sono invitati sindaci e candidati consiglieri per – spiega – “un appuntamento importane che deciderà chi per i prossimi anni sarà chiamato a governare un ente che seppur radicalmente cambiato rispetto al passato, riveste ancora un ruolo di governo e coordinamento del territorio molto importante.

“Su tanti temi di competenza la Provincia deve tornare ad essere protagonista e non più spettatore, a partire dal rapporto ed il sostegno ai comuni e soprattutto ai piccoli comuni di cui il nostro territorio è particolarmente ricco. Insomma vi è una idea di Provincia nuova ed aperta dove il territorio e gli amministratori locali tornino ad essere protagonisti”.

I prossimi appuntamenti sono il 23 settembre al Municipio di Solarolo Ranrio per l’area Casalasca e il 25 nel Municipio di Stagno Lombardo.

