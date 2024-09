Ancora pochissimi biglietti disponibili per “Gli Straordinari”, l’evento benefico di Gruppo Casapoint con il maestro Mogol, in programma giovedì 26 settembre, alle 20,30, al teatro Filo di Cremona.

Il più grande autore di testi di canzoni della storia della musica italiana sarà ospite della quinta edizione dell’iniziativa, organizzata in favore della Fondazione Giorgio Conti, e riceverà l’omonimo premio “Gli Straordinari”.

Sarà premiata anche quest’anno una figura capace di ispirare gli spettatori con il racconto di esperienze straordinarie. Giulio Rapetti Mogol, autore e produttore discografico, nella sua carriera ha firmato grandi successi della musica italiana, lavorando con artisti come Lucio Battisti, Caterina Caselli, Riccardo Cocciante, Ornella Vanoni, Renato Zero, Gianni Morandi, Patty Pravo, Adriano Celentano e Mina, per citarne solo alcuni.

Nel corso di una serata ricca di sorprese, in cui verrà intervistato e premiato Mogol, saliranno sul palco anche Gian Luigi Sarzano, imprenditore, scrittore e coach tra i più importanti d’Italia, leader nel settore comunicazionale e commerciale, consulente di personaggi, imprenditori e sportivi (è autore di “Mettici tutto il cuore. Fai della tua vita un capolavoro” e “Comunica, è gratis”, usciti con Mondadori), e Paolo Feroldi, presidente di Gruppo Casapoint.

Gli ultimi biglietti dell’evento sono disponibili al prezzo di 15 euro chiamando lo 0372 028234 dal lunedì al venerdì (mattino).

L’intero incasso della serata, come di consueto, andrà alla Fondazione Giorgio Conti, realtà da più di trent’anni in aiuto a famiglie di bambini affetti da gravi malattie. L’evento è staso reso possibile anche grazie al supporto di importanti sponsor: oltre a Casapoint, figurano Studio Nexus – Avvocati e commercialisti, Ferraroni Mangimi, Saib e Nuova Co.Ro.Fer..

Dopo il successo delle edizioni precedenti (che hanno visto ospiti come Massimiliano Sechi, campione mondiale di videogiochi e mental coach, nato con una grave malformazione agli arti, Danilo Callegari, avventuriero protagonista del programma tv “Extreme Adventures” su Dmax, Angelo Valente, 4 volte campione mondiale di kick boxing, e l’imprenditore internazionale, formatore e autore di libri Paolo Ruggeri) torna l’importante iniziativa annuale di Casapoint, gruppo nato proprio a Cremona e oggi presente in 7 province tra Lombardia ed Emilia Romagna con oltre venti agenzie immobiliari.

