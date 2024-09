“Camminando un Po”, la camminata a favore di AIRC ricerca sul cancro, è tornata ad animare Cremona questa mattina, 15 settembre.

La camminata, rivolta a tutti, con dei percorsi semplici lungo gli argini del fiume Po e nella campagna cremonese, si è svolta appunto lungo gli argini del Fiume Po con tre tappe, partenza dalle Colonie Padane fino alla Canottieri Flora, poi al Cristo del Po in Comune di Gerre dè Caprioli per raggiungere la località Sales in Comune di Stagno Lombardo e rientrare alle Colonie Padane.

L’iniziativa, nata dall’ente Provincia di Cremona nell’ambito delle azioni positive, persegue le finalità del benessere psico fisico e la solidarietà nella lotta contro il cancro

La quota di partecipazione di 5 euro è stata devoluta alla Fondazione AIRC per la ricerca sul cancro.

L’evento è stato inoltre l’occasione per condividere momenti di relax e far scoprire le bellezze naturali e gastronomiche di Cremona e della sua provincia.

© Riproduzione riservata