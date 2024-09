Una ciclopasseggiata aperta a tutti, una tradizione per Cremona: Avis comunale di Cremona e Asd Cicloamatori Avis Cremona hanno dato vita questa mattina alla 35a edizione di “Pedalare è bello con l’AVIS”. Un giro per la città all’insegna del divertimento e del sorriso con un occhio alla sensibilizzazione per la donazione. Non solo quindi dietro al battistero, via Platina, via Cadore ma anche via Giuseppina, via Passolombardo fino al bosco ex Parmigiano, per poi aver fatto ritorno alla sede dell’Avis di Cremona dove ci sono state rinfresco e premiazioni.

