Una tragedia terribile scuote il mondo del motociclismo. È morto a soli 32 anni Luca Salvadori, pilota che ha gareggiato in Supersport e youtuber con un canale molto seguito, 582 mila iscritti e su Instagram oltre 413 mila. E proprio il suo ultimo post su Instagram è stato girato al Cremona Circuit dove Luca Salvadori aveva girato in 1.31.6 in vista e in omaggio al mondiale di Superbike in arrivo.

Salvadori ha avuto un bruttissimo incidente ieri a Frohburg, in Sassonia, vicino a Lipsia, sede dell’ultimo round stagionale dell’International Road Racing Championship. Era alla sua terza apparizione stagionale europea in questo campionato.

Nato il 2 marzo 1992 a Milano, Salvadori quest’anno con la Ducati aveva disputato per la prima volta il campionato di velocità in salita e lo aveva vinto.

