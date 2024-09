Incontro al seminario vescovile di Cremona organizzato dal Rotary Distretto 2050, nell’ambito del progetto Rotary Youth Exchange – First Orientation Meeting, dedicato alla formazione per gli studenti stranieri arrivati da pochi giorni in Italia e che trascorreranno qui un intero anno scolastico.

Presenti anche le famiglie che li stanno ospitando e i ragazzi che sono rientrati in Italia dalla precedente esperienza all’estero.

“Spiegheremo ai ragazzi usi e costumi del nostro Paese. Sarà un’occasione per farci raccontare da chi è rientrato la loro esperienza”, ha detto Giorgio Giambiasi del Rotary distretto 2025.

Maria Laura Beltrami ha invece sottolineato come i ragazzi, dopo questa esperienza, “intraprendono percorsi universitari legati alla internazionalizzazione”. Il servizio di Simone Bacchetta

© Riproduzione riservata