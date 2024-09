Motociclista di professione ma non solo. Luca Salvadori, il pilota 32enne di Milano morto in Germania durante le qualifiche di una gara dell’International Road Race Championship, era anche un volto noto sui social, su Youtube e Instagram dove era seguito da migliaia di fan.

Un personaggio mediatico molto attivo che aveva costruito una comunità di appassionati che seguivano la sua vita quotidiana (viaggi e momenti con la fidanzata) così come le sue gare. Proprio in pista dava il massimo, raccontando il suo amore per la velocità con un modo diretto e arguto.

Salvadori aveva iniziato la sua carriera agonistica quattordici anni fa, debuttando nel Campionato Italiano Supersport, per poi fare il salto al Mondiale Supersport nel 2013.

L’ufficializzazione della morte è avvenuta su Instagram con i un post dei genitori: Monica Allegranzi e Maurizio Salvadori, uno dei più noti produttori musicali in Italia, ad dell’agenzia Trident hanno scritto “Ci ha lasciati inseguendo la sua passione”. Chiusa nel dolore anche la compagna Veronica lo ha ricordato con un video su Instagram: “Per me tu sei questo sorriso, per sempre”.

