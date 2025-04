E’ subito stato ripulito il muro dello scalone che porta al cimitero monumentale, dopo l’imbrattamento subito nelle ore precedenti quando era comparsa una scritta a spray. Ancora una volta in azione il gruppo di volontari dei Limpiadores des Estrellas, da qualche tempo in prima linea in questo genere di interventi. “Abbiamo provveduto a rimuovere il graffito che era stato fatto sullo scalone del cimitero appena ripristinato. Rispettiamo la bellezza della nostra città e del suo territorio”, il loro messaggio che è anche un invito a tutti i cremonesi ad avere cura e a vigilare sui beni pubblici.

Lo scalone del cimitero è stato oggetto di un costoso intervento di restauro conservativo terminato appena prima della festività dei Defunti lo scorso anno, dopo un lungo periodo di inagibilità dovuto al distacco degli scalini e del parapetto.

