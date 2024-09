Formaggi e musica. PLAC- Fattorie Cremona ha aderito a un’ iniziativa promossa dai Comuni di Persico Dosimo e di Gadesco Pieve Delmona in collaborazione con la Masterclass Accademia Abbado di Milano e ha messo a disposizione la scenografica struttura in cui maturano le forme di Grana Padano per uno degli eventi della rassegna Un Altro Festival.

Sabato sera si è esibito in questa location unica un quartetto d’archi formato da due violini, una viola e un violoncello e i giovani musicisti, provenienti dalle province di Cremona, Bergamo e Milano.

Sono state eseguite celebre sonate di Mozart in un ambiente speciale, quasi magico che ha reso il concerto unico nel suo genere.

