Casa Ponchielli inaugura, giovedì 19 settembre (ore 20.30) al Teatro Ponchielli di Cremona, il ciclo di concerti dedicati al compositore cremonese.

Una straordinaria serata che vede protagonista, la Banda dell’Esercito Italiano diretta dal M° Maggiore Filippo Cangiamila che eseguirà in anteprima moderna, parte della produzione musicale per banda recuperato a seguito di un percorso di ricerca, digitalizzazione, trascrizione e adattamento degli spartiti custoditi nella Biblioteca Statale di Cremona.

Il concerto nasce in collaborazione con TAVOLO PERMANENTE per il progetto Ponchielli 2024 in occasione dei 190° anniversario della nascita del compositore.

In concerto è ad ingresso gratuito con assegnazione posti

