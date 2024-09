Nominati oggi in consiglio comunale i rappresentanti del Comune all’interno dell’assemblea dei soci della Fondazione Ponchielli. Ilaria Cavalli e Riccardo Merli entrano in rappresentanza della maggioranza e Matteo Carotti per la minoranza.

L’articolo 13 dello Statuto della “Fondazione Teatro Amilcare Ponchielli di Cremona” stabilisce che “l’Assemblea dei Fondatori è l’organo di indirizzo della Fondazione”; al comma 2 che “l’Assemblea dei Fondatori è composta da un numero minimo di quattro membri così definito: il Sindaco del Comune di Cremona; tre membri eletti dal Consiglio Comunale di Cremona, tra i propri membri, di cui uno espressione della minoranza”.

Il Sindaco e il Presidente della Provincia durano in carica fino alla scadenza del mandato amministrativo; i membri eletti dal Comune fino alla scadenza del relativo Consiglio Comunale. Gli altri Fondatori durano in carica fino alla perdita della qualifica mentre il rappresentante dei Sostenitori è rinnovato annualmente.

