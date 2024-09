Sabato 21 settembre alle ore 18 presso lo spazio Arena Spettacoli in via al Ponte 1 a Viadana, i volontari della cooperativa Nonsolonoi di Viadana organizzano lo swap party: uno scambio gratuito di abiti puliti ed in ottime condizioni che permetterà alle partecipanti di fare shopping a costo zero, facendo così un favore all’ambiente ed al portafogli.

Questa nuova edizione dello swap party è soprattutto rivolta ad un pubblico di giovanissimi perché è inserita all’interno della festa Viadana Vibes, una festa di fine estate dedicata e pensata con i giovani del territorio.

Il giorno dell’evento sarà possibile portare fino a 10 capi di abbigliamento e 2 accessori puliti e integri (tranne intimo e scarpe). A tutti i capi conferiti viene dato un “valore” che equivale ad un certo quantitativo di gettoni. Con questi gettoni le partecipanti potranno scegliere i capi che preferiscono tra quelli portati dagli altri partecipanti.. Tutto ciò che non verrà scambiato durante l’evento verrà donato a organizzazioni di beneficenza per garantire una ulteriore nuova vita a questi capi dismessi.

L’iniziativa vuole essere un momento di festa, ma anche di riflessione e sensibilizzazione per una industria della moda più equa, pulita, trasparente e sicura. Una via etica e sostenibile alla moda esiste: iniziative come gli swap party permettono di allungare la vita a capi di abbigliamento, ma è anche facendo attenzione a chi produce e realizza i capi che indossiamo che facciamo la differenza.

Per partecipare all’evento è necessario prenotarsi scrivendo al numero 339-3902834

© Riproduzione riservata