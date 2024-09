Cambio della Guardia al Comando provinciale dei Vigili del Fuoco di via Nazario Sauro. Il comandante Giuseppe Pugliano lascia Cremona per Como e gli subentra Michele Castore, proveniente dal Comando di Verbania. In passato Castore è stato funzionario a Milano, Sassari e Como. Vanta una lunga esperienza nell’area prevenzione incendi maturata anche grazie all’attività svolta in Direzione Centrale di Prevenzione e Sicurezza Tecnica, dove si è occupato del coordinamento dell’intero settore di omologazione e dove ha ricoperto il ruolo di vicario del Nucleo Investigativo Antincendi.

Il trasferimento del Comandante Pugliano segna la conclusione di un periodo caratterizzato da un impegno costante al servizio della comunità cremonese, ma anche da importanti sfide affrontate e superate grazie a un eccellente lavoro di squadra e a una profonda sensibilità alle problematiche del soccorso tecnico urgente.

Arrivato a Cremona tre anni e mezzo fa, il Comandante Pugliano ha dimostrato sin da subito una straordinaria capacità organizzativa e una grande attenzione alle esigenze del territorio. Durante il suo mandato, il Corpo dei Vigili del Fuoco di Cremona ha affrontato emergenze di varia natura: dagli incendi alle operazioni di soccorso tecnico, dalle calamità naturali alla gestione di situazioni complesse legate alla sicurezza cittadina. Ogni intervento è stato condotto con competenza e tempestività, riflettendo la professionalità di una squadra sempre pronta a proteggere la popolazione.

Sotto la sua direzione, il Comando di Cremona ha visto anche un significativo potenziamento delle attività di prevenzione e formazione. Grande attenzione è stata rivolta alla sensibilizzazione dei cittadini attraverso iniziative di educazione alla sicurezza e alla prevenzione degli incendi. Queste attività hanno contribuito a rafforzare il rapporto di fiducia e collaborazione tra i Vigili del Fuoco e la comunità locale.

Il Comandante Pugliano ha saputo valorizzare al massimo il potenziale umano e tecnico del Comando, lavorando fianco a fianco con il personale operativo e amministrativo per migliorare costantemente l’efficienza dei servizi offerti.

Il trasferimento presso il Comando di Como rappresenta una nuova sfida per il Comandante, che porterà con sé l’esperienza maturata a Cremona, ma anche il ricordo di una città che lo ha accolto e con la quale ha costruito un forte legame. Nel suo saluto rivolto al personale e alle istituzioni, il Comandante esprime parole di profonda gratitudine per la collaborazione e il supporto ricevuto durante il suo mandato, sottolineando quanto sia stato importante lavorare in un contesto caratterizzato da spirito di squadra e dedizione comune al bene collettivo

