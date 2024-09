Cremona1 cambia nome e diventa CR1: per allargare lo sguardo verso altri territori conservando sempre il legame con Cremona e la sua provincia, che resteranno protagoniste.

E il palinsesto si arricchisce: tra grandi classici e novità. Si inizia tutti i giorni alle 7:40 con “Di primo mattino”: la rassegna stampa, le notizie e gli approfondimenti per iniziare la giornata.

A seguire, alle 9:30 si resta in forma con “Meglio muoversi”, la ginnastica per tutti che torna con nuove puntate. Dalle 10:30 l’appuntamento con la storia delle telenovelas, ecco “Veronica il volto dell’amore”.

A mezzogiorno una nuova stagione dell’appuntamento quotidiano nel salotto di CR1 a “Ogni giorno con Noi”. Il pomeriggio è dedicato ai più piccoli. Nuove puntate anche per “Il mondo del magico Beru” alle 17, a seguire alle 17:20 i cartoni animati con “Vicky il vichingo”.

Non è finita: la giornata continua con l’approfondimento di “Punto e Capo”, che riparte come sempre dopo il telegiornale serale alle 19:30.

Nella settimana che inizia tornano anche tanti programmi di access e prima serata: “Vivere in salute” ad esempio il martedì in diretta alle 21, mentre a seguire alle 22 riparte “Tutti in campo”, l’appuntamento con il calcio dilettanti.

Da mercoledì alle 20:30 “Oltre la coda” alla scoperta del mondo degli animali, alla stessa ora ma giovedì le nuove puntate di “Gioielli sotto casa” con tante destinazioni.

Nel fine settimana dopo il tg serale ricomincia “24 minuti”, mentre la domenica sera alle 21 l’appuntamento sarà con il grande cinema dei classici hollywoodiani.

