Sul degrado dei Giardini Pubblici e sull’impegno a trovare presto delle soluzioni, c’è la condivisione di maggioranza e minoranza che hanno approvato la mozione – emendata – presentata dalle forze del centrodestra nella riunione di Consiglio di lunedi 16 settembre.

Su tema è intervenuto poil’assessore Luca Zanacchi che, tra l’altro, riferendosi ai cestini, ha detto che in piazza Roma ve ne sono 17 e presto verranno sostituiti con altrettanti cosiddetti antiabbandono: gli attuali vengono infatti svuotati dagli addetti da Aprica ben tre volte al giorno in quanto stracolmi di rifiuti domestici lasciati da persone che non dimostrano senso civico e rispetto del pubblico decoro.

Per quanto riguarda l’area giochi, non può essere ampliata in quanto anch’essa sottoposta a vincolo paesaggistico, come tutta l’area, inoltre per i giochi è necessario utilizzare altro tipo di materiale in quanto il legno si deteriora.

È già stato disposto un progetto per il ripristino delle cosiddette montagnole per le quali la competente Soprintendenza ha dato delle indicazioni molto precise e con la quale è in corso un continuo dialogo per giungere ad una soluzione: il costo dell’intervento di riqualificazione ammonta a 50mila euro.

È inoltre inevitabile, ha proseguito l’assessore, che in un’area transennata da tempo si verifichi la presenza di topi, contro i quali i competenti uffici hanno provveduto ad implementare la derattizzazione. Per quanto riguarda la fontana delle Naiadi esiste una prescrizione, sempre da parte della Soprintendenza, che vieta il ripristino dell’acqua perché danneggia la scultura.

Per la fontana più grande è necessario un intervento di messa in sicurezza, in fase di studio, perché troppo profonda e quindi non più rispondente alle nuove disposizioni. Nel frattempo sono state sistemate le panchine e prossimamente avverrà l’affidamento per riordinare le aiuole lato Galleria 25 Aprile.

© Riproduzione riservata