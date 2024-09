Slitta di due mesi l’ultimazione dei lavori al forno picolo della ex Fornace Frazzi, esempio di archeologia industriale nei pressi di piazza Cadorna, “ingabbiato” dallo scorso marzo. Le imprese che hanno vinto l’appalto hanno chiesto ed ottenuto un allungamento dei tempi a causa di imprevisti di carattere sia strutturale che architettonico emersi in questi mesi. Inizialmente prevista per l’inizio di dicembre, la conclusione dei lavori slitterà invece all’8 febbraio. Nel forno piccolo troverà nuova sede il Laboratorio del Cotto, associazione che negli anni ha preservato la memoria della fabbrica di laterizi che fino agli anni Sessanta occupava tutta la prima parte di viale Po, arrivando con i suoi stabilimenti fino all’ordierna via della Ceramica.

Dunque bisognerà pazientare ancora un po’ per lo sgombero del passaggio pedonale che da piazza Cadorna porta verso via del Sale, da mesi occupato dal cantiere.

I lavori al forno piccolo hanno un importo di circa 500mila euro e sono stati finanziati dal Pnrr nell’ambito del più ampio intervento sul quartiere Po che interessa anche il forno grande dell’Arena Giardino (1 milione di euro), la sistemazione di parco Sartori e degli alloggi di via Vecchia; quelli di via Val di Pado e la rotatoria di via Trebbia.

