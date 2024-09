Il Santuario della Comella a Seniga, proprio per la sua posizione di confine, pur essendo in Diocesi di Brescia, ospita tanti fedeli anche dal Cremonese. E in occasione del weekend del 21-22 settembre, proprio qui sarà possibile osservare da vicino – non per esorcizzarla, né per cancellarla, ma per capirla e offrire speranza – la malattia. A presentare l’evento è don Alessandro Lovati ai microfoni di CR1.

Un’occasione, insomma, per conoscere chi soffre, i suoi pensieri e trarre qualche insegnamento utile per tutti. Per dimostrare solidarietà e preghiera e, al contempo, saper ascoltare il prossimo.

Giovanni Gardani

