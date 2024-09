Il tema sicurezza ha tenuto banco in Consiglio Comunale con interpellanze e mozioni. La prima presentata da Alessandro Portesani, con al centro la trentina di telecamere rotte in punti strategici della città, a cui ha fatto seguito una mozione di Matteo Carotti di Fratelli d’Italia che ha richiesto dei presidi fissi di forze dell’ordine in alcune zone della città, teatro di risse. L’amministrazione, nell’intervento dell’assessore Santo Canale rassicura, spiegando che l’attenzione su queste problematiche è alta.

Il servizio di Silvia Galli

