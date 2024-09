Riparte questa sera la nuova stagione di “Tutti in Campo” su CR 1 (canale 19 del digitale terrestre oppure in streaming su www.cremona1.it), dedicata al calcio di casa nostra dalla serie C alla Terza categoria. Condotta da Giovanni Gardani, la trasmissione dà spazio alle vicende della Pergolettese, del Crema 1908 e poi via via a tutte le altre squadre che disputano campionati Figc (ma durante la stagione non mancheranno inserti anche da altri tornei). Quest’anno vi sarà anche la novità del campionato di Terza categoria Under 21, al quale si è iscritta anche la Pianenghese.

In studio ci sarà una sorpresa, che però al momento non sveliamo ma che accompagnerà il percorso di “Tutti in Campo” da questa sera fino a fine maggio, quando si chiuderà la stagione. Appuntamento ogni martedì dalle ore 22.

