Questa sera alle 21 torna in diretta l’appuntamento con il programma di medicina di CR1 “Vivere in Salute” condotto da Federica Bandirali.

Per la prima puntata ospite in studio sarà il dottor Federico Negrini, direttore unità operativa di medicina interna della clinica San Camillo di Cremona.

Con lui si parlerà della medicina interna e della tiroide. Per intervenire in diretta con messaggi whatsapp a cui risponderà il dottor Negrini 3386010112. Per intervenire telefonicamente 0372805619

© Riproduzione riservata