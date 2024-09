‘La Passione di Cristo’, Mel Gibson è in Puglia per il sequel ‘Resurrection’

(Adnkronos) – Si parla da anni di un sequel di ‘La Passione di Cristo’, ma sembra che ora ‘Resurrection’ vedrà veramente la luce e che sarà girato ancora una volta in Italia. In questi giorni Mel Gibson è stato avvistato prima a Matera (che fu set di moltissime delle scene del kolossal del 2004) e ora a Gravina, in Puglia.

A dare la notizia è stato Giuseppe Toscano, proprietario di Toscaffè, su Instagram. “Shock totale, esco fuori al bancone del bar – ha scritto – e c’è Mel Gibson seduto ai tavoli del bar a bere qualcosa”. Crocs nere, camicia blu e pantaloni corti, l’attore e regista statunitense si è lasciato fotografare insieme a Toscano e ai dipendenti del bar di Gravina.

Secondo indiscrezioni sembra che, dopo anni di rinvii e modifiche alla sceneggiatura, le riprese del film – intitolato ‘Resurrection’ ossia ‘resurrezione’ – inizieranno nel 2025 e che proprio in questi giorni Gibson stia svolgendo i sopralluoghi per capire quale città italiana sia la scelta migliore per tornare indietro nel tempo a oltre duemila anni fa. Il progetto dovrebbe riunire parte del cast originale tra cui Jim Caviezel nel ruolo di Gesù.