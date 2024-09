Con centinaia di violini, viole, violoncelli e contrabbassi in gara provenienti da tutto il mondo, proseguono alacremente i lavori dei Maestri Liutai chiamati in qualità di giurati ad analizzare gli strumenti ammessi al XVII Concorso Triennale Internazionale di Liuteria “Antonio Stradivari” in corso a Cremona dal 6 settembre al 13 ottobre.

Si avvicina la finale in programma il 25 settembre durante la quale verranno proclamati i vincitori; va ricordato che sono stati ammessi solo strumenti nuovi, realizzati dopo il 2021 e coerenti alla tradizionale liuteria classica.

Per scoprire quali coniugano l’eccellenza acustica e la qualità artigianale, è all’opera la giuria coordinata da Paolo Bodini, ideatore del network friends of Stradivari, composta da musicisti e liutai. L’evento rappresenta un’opportunità di riflessione sulla liuteria contemporanea e genera legami anche culturali.

Il servizio di Federica Priori

