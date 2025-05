Una sconfitta che non rovina la festa per la Vanoli, che chiude la stagione cedendo a Tortona ma si congeda dal suo pubblico tra gli applausi. Finisce 94 a 99, ma il risultato passa in secondo piano in una serata che celebra una salvezza conquistata con carattere e determinazione. Un’annata difficile, segnata da cambi in panchina e sfide complicate, che si chiude nel segno della gratitudine e della soddisfazione di aver regalato un’altra annata di grande basket a Cremona.

Un connubio tra sport e cultura che colora l’ultima partita di campionato al PalaRadi: Davis e compagni scendono in campo con una maglia celebrativa dedicata al Monteverdi Festival. Buon avvio dei padroni di casa con un parziale di 9 a 2 con due triple di Willis e una di Owens, la Vanoli si presenta in campo per l’ultima di campionato davanti al pubblico del PalaRadi pronto a festeggiare tra le mura amiche la salvezza conquistata sette giorni fa a Pistoia.

Coach Brotto si affida, oltre che a Willis e Owens, a Omenaka, anche a Nikolic e Davis. Dopo la fiammata biancoblù, Tortona rientra subito in partita, agguantando prima il pareggio e portandosi poi in vantaggio 16 a 14. Nel finale di quarto entra in campo anche l’ex Davide Denegri che nel prepartita aveva ricevuto un quadro con una foto ricordo dalle mani del presidente Aldo Vanoli. La Bertram resta avanti di un paio di possessi, mentre Brotto regala minuti e vetrina ad Emils Ivanovskis. Al primo riposo le squadre sono sul 22 a 26.

Sale lo spettacolo nel secondo periodo e cala l’intensità in difesa, i piemontesi mantengono un piccolo vantaggio, concedendo alla Vanoli di agguantare il pareggio sul 36 a 36, prima che la Bertram allunghi nuovamente, regalandosi anche nove punti di massimo vantaggio. È il solito Willis a limitare i danni dopo quattro errori dei compagni. Le squadre rientrano negli spogliatoi per l’intervallo lungo sul 46 a 52.

Il cronometro corre veloce, mentre le squadre provano a divertire e a divertirsi, coach Brotto concede molti minuti a chi ha giocato meno in stagione, lasciando spazio a Zampini in cabina di regia, a Jones, Omenaka e soprattutto a Burns che regala spettacolo in entrambi i lati del parquet. È una tripla di Jones a chiudere il quarto sul 67 a 71.

Applausi, cori e spettacolo nell’ultimo quarto di stagione al PalaRadi, con una dedica speciale al presidente Aldo Vanoli, che dalla tribuna risponde con un caloroso ringraziamento al pubblico. In campo il ritmo si abbassa, ma non la precisione dall’arco. E se la tripla dell’ex Davide Denegri scalda le mani dei tifosi biancoblù, è la pronta risposta di Tajion Jones a far esplodere la voce del palazzo. La gara scivola via con gli ospiti sempre avanti di un paio di possessi in una serata che vuole essere un momento di celebrazione di una annata complicata che si è chiusa però nel migliore dei modi. Negli ultimi 100″ Brotto concede una meritata passerella ai tre giovani del vivaio aggregati alla prima squadra. Finisce 94 a 99 nel tripudio generale.

In sala stampa coach Brotto e il capitano Trevor Lacey che era infortunato e assente nelle ultime due partite. Un gesto con cui il coach teneva a ringraziarlo per tutto quello che ha fatto come capitano e come collante della squadra. Trevor parla della sua prima stagione da capitano, che non è iniziata come aveva immaginato, ma poi è riuscito a creare la giusta alchimia. Il suo atteggiamento è sempre stato quello di non alzare la voce ma dare l’esempio. “Troppo presto per parlare del futuro – spiega Lacey – ci saranno incontri, mi piace Cremona e l’ambiente e sento di aver dimostrato quanto sono affezionato a questa società, sento di dover lavorare ancora per poter migliorare”.

Cristina Coppola

